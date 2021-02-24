Haberler Trabzonspor Son dakika haberi | TFF Trabzonspor'un talebini reddetti!

Son dakika haberi | 'un talebini reddetti!

'in 27. haftası dev bir maça sahne olacak. Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak mücadelede sahasında 'yi konuk edecek. Seyircisiz oynanacak karşılaşma için bordo-mavililer 'na, sağlık çalışanlarının tribüne alınması yönünde talepte bulunmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre bu talebi reddetti. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:07 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:14
Son dakika haberi | TFF Trabzonspor'un talebini reddetti!

'in 27. haftası dev bir maça sahne olacak. Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak mücadelede sahasında 'yi konuk edecek. Seyircisiz oynanacak karşılaşma için bordo-mavililer 'na, sağlık çalışanlarının tribüne alınması yönünde talepte bulunmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre bu talebi reddetti.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNE ALINMIŞTI!

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon yalnızca Fenerbahçe - derbisine sağlık çalışanlarının alınmasına onay vermişti. Bilindiği üzere daha sonra tribünde çıkan olayların ardından Galatasaray, stada gelen sağlık çalışanlarından şikayetçi olmuştu.

Nihat Özdemir daha sonra konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

"Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlar stada geliyor ama küfür ediyorlar. Derbide yaşananlar ile ilgili elimizde temsilci raporları var, sorumluları pazartesi günü disiplin kuruluna sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsa asla çekinmeyeceğiz. Disiplin kurulunun yetmediği noktada savcılığa da şikayet edeceğiz."

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