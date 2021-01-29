Haberler Trabzonspor Trabzonspor Yunus Mallı ile her konuda anlaştı!

ile her konuda anlaştı!

'in 22. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer milli futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 20:24 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 20:52
Trabzonspor Yunus Mallı ile her konuda anlaştı!

Transferin son günlerinde atağa kalkan , uzun süredir gündeminde olan ile anlaşma sağladı.

Bordo-mavililer, Wolfsburg'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncu ile yaptığı son toplantıda anlaşmaya vardı.

ALMANYA'DAN HİÇ ÇIKMADI

28 yaşındaki futbolcu, tüm kariyerini Almanya'da geçirdi, Kassel, M'Gladbach, Mainz, Wolfsburg ve Union Berlin formaları giydi. Kariyerinde toplam 365 maça çıkan Yunus, 68 gol ve 46 asistlik performans sergiledi.

Kassel doğumlu futbolcu, A Milli Takım formasını da 25 defa giydi ve 1 gol attı.

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