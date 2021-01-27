Süper Kupa kapışması A Spor'da! İşte Başakşehir - Trabzonspor maçının 11'leri

TFF tarafından 14. kez düzenlenen Süper Kupa'da Başakşehir ile Trabzonspor karşılaşıyor. Geçen sezon Süper Lig'i kazanan İstanbul ekibiyle, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Karadeniz Fırtınası, saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kapışacak. Zorlu müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

MORAL ARIYOR

Geçen sezon kazandığı Süper Lig'de bu yıl büyük hayal kırıklığı yaşayan Başakşehir, Süper Kupa'da moral arıyor. Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden, Süper Lig'de 20 haftada sadece 24 puan toplayarak 15. sırada yer alan Başakşehir, kupayı müzesine götürerek tarihte bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez final oynayan Başakşehir, tarihinde ikinci kez bir kupa finali maçına çıkıyor.

FIRTINA FORMDA

Sezona tutuk başlayan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile farklı bir çehreye kavuştu. Bordo-mavililer, Süper Lig'de Avcı yönetiminde 13 maça çıkarken sadece 1 kez yenildi. 8 galibiyet, 4 beraberlik alarak üst basamaklara tırmanan Fırtına, Süper Kupa'yı ikinci kez kazanmak istiyor. Trabzonspor, 2010'da yine Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Uğur, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Deniz, Crivelli, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A. Parmak, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

BAŞAKŞEHİR'DE ÇOK EKSİK VAR

Başakşehir'de eksikler can sıkıyor. Turuncu-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Rafael, Visca, Giuliano, Bolingoli, Caiçara ve Chadli forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'DA ÖMÜR YOK

Trabzonspor'da dev maç öncesi tek eksik bulunuyor. 23 Ocak'ta yapılan Gençlerbirliği maçında bileğini çatlatan Abdülkadir Ömür oynayamayacak.

OKAN BURUK ÜÇLEMEK İSTİYOR

Akhisarspor ile 2017- 18 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na uzanan Teknik Direktör Okan Buruk, geçen sezon Başakşehir ile Süper Lig'i kazanma başarısı gösterdi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Süper Kupa'sını da kaldırarak üçlemeyi tamamlamayı hedefliyor.

AVCI İLK PEŞİNDE

Uzun yıllar Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk kez eski takımıyla karşılaşacak. Süper Lig seviyesinde kupası olmayan 57 yaşındaki hoca, ilk kez bu sevinci yaşamak istiyor. Avcı'nın 2004-05'te G.Saray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te U17 Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu var.