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Süper Kupa kapışması A Spor'da! İşte Başakşehir - Trabzonspor maçının 11'leri

şampiyonu Trabzonspor ile kazananı Başakşehir, Olimpiyat Stadı’nda karşılaşıyor. 20.45’teki dev maçı yönetecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 23:56 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Süper Kupa kapışması A Spor'da! İşte Başakşehir - Trabzonspor maçının 11'leri

TFF tarafından 14. kez düzenlenen Süper Kupa'da Başakşehir ile Trabzonspor karşılaşıyor. Geçen sezon 'i kazanan İstanbul ekibiyle, 'nı müzesine götüren , saat 20.45'te 'nda kapışacak. Zorlu müsabakayı yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ve yapacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

MORAL ARIYOR
Geçen sezon kazandığı Süper Lig'de bu yıl büyük hayal kırıklığı yaşayan Başakşehir, Süper Kupa'da moral arıyor. 'ne grup aşamasında veda eden, Süper Lig'de 20 haftada sadece 24 puan toplayarak 15. sırada yer alan Başakşehir, kupayı müzesine götürerek tarihte bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez final oynayan Başakşehir, tarihinde ikinci kez bir kupa finali maçına çıkıyor.

FIRTINA FORMDA
Sezona tutuk başlayan Trabzonspor, Teknik Direktör ile farklı bir çehreye kavuştu. Bordo-mavililer, Süper Lig'de Avcı yönetiminde 13 maça çıkarken sadece 1 kez yenildi. 8 galibiyet, 4 beraberlik alarak üst basamaklara tırmanan Fırtına, Süper Kupa'yı ikinci kez kazanmak istiyor. Trabzonspor, 2010'da yine Olimpiyat Stadı'nda 'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: , Uğur, , , , , Berkay, Aleksic, Deniz, Crivelli, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A. Parmak, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

BAŞAKŞEHİR'DE ÇOK EKSİK VAR
Başakşehir'de eksikler can sıkıyor. Turuncu-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Rafael, Visca, Giuliano, Bolingoli, Caiçara ve Chadli forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'DA ÖMÜR YOK
Trabzonspor'da dev maç öncesi tek eksik bulunuyor. 23 Ocak'ta yapılan Gençlerbirliği maçında bileğini çatlatan Abdülkadir Ömür oynayamayacak.

OKAN BURUK ÜÇLEMEK İSTİYOR
Akhisarspor ile 2017- 18 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na uzanan Teknik Direktör Okan Buruk, geçen sezon Başakşehir ile Süper Lig'i kazanma başarısı gösterdi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Süper Kupa'sını da kaldırarak üçlemeyi tamamlamayı hedefliyor.

AVCI İLK PEŞİNDE
Uzun yıllar Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk kez eski takımıyla karşılaşacak. Süper Lig seviyesinde kupası olmayan 57 yaşındaki hoca, ilk kez bu sevinci yaşamak istiyor. Avcı'nın 2004-05'te G.Saray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te U17 Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu var.

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