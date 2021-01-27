Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Kupa Finali

Süper Kupa Finali'nde son Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda son Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Trabzonspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Mert, Uğur, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Deniz, Crivelli, Demba Ba
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A.Parmak, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
KİLİT İSİMLER YOK
Başakşehir'de 3 haftadır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Visca, bordo-mavililere karşı da takımını yalnız bırakacak. Turuncu-lacivertlilerde moralleri bozan bir başka olay ise İrfan Can Kahveci'nin sakatlanması. Rizespor maçında adelesinden bir sorun yaşayan transfer döneminin gözde ismi İrfan, Trabzonspor karşılaşmasında görev alamayacak. Yine aynı müsabakanın 35. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael de sahada olmayacak futbolculardan bir diğeri.
Bu isimlerin yanı sıra Giuliano, Bolingoli, Caiçara ve Chadli de sakatlık dolayısıyla Süper Kupa mücadelesinde süre alamayacak.