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'dan Jankto ve hamlesi

forması giyen 25 yaşındaki merkez orta saha Jankto ve 31 yaşındaki ön libero için resmi teklifini sundu. ekibinden cevap bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 00:04 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor'dan Jankto ve Albin Ekdal hamlesi

Uzun zamandır süren transfer çalışmalarında sessiz bekleyiş sona ermek üzere. 'de istediği sonucu alamayan devinin kurmayları, forması giyen iki oyuncuyla birden ilgilenmeye başladı. 25 yaşındaki başarılı orta saha 'yu satın alma opsiyonu ile kiralamak için teklifte bulunan bordo- mavililer bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olması nedeniyle aynı takımda forma giyen 31 yaşındaki için de girişim yapıyor.


Çekyalı Jankto'nun aksine İsveçli Albin Ekdal'ı bonservisi ile almak isteyen , ekibinden cevap bekliyor. Jankto bu sezon 18 maçta dört gol, üç asistlik performans sergilerken, Albin Ekdal ise 18 maçta iki gol, bir asistlik performans ortaya koydu. Ekdal'ın sözleşmesi 2022'de bitiyor.


CHIQUINHO İÇİN BİRÇOK RAKİP VAR

'ün sakatlanmasından sonra mevkii için gündemine alınan için kulübüne kiralama teklifi yapıldı. Bu sezon Benfica'da forma giymekte zorlanan 25 yaşındaki Portekizli futbolcu için Trabzonspor'un çok sayıda rakip ile çekiştiği ancak önerilen kiralama bedelinin ve oyuncuya önerilen rakamların üst seviyeye çekilmeyeceği öğrenildi.

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