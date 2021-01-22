Ömürden 'Ömür' gitti

Son dönemde Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden olan Abdülkadir Ömür, ağır sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ömür'ün ilk yaşadığı ciddi sakatlık, kendisini yaklaşık 6 ay sahalardan uzak bıraktı. 2019- 20 sezonunda 29 Ağustos 2019'da Yunanistan temsilcisi AEK ile yapılan Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sakatlanan 21 yaşındaki oyuncu, 12 Eylül'de ameliyat edildi. Menisküs yırtığı olan futbolcu, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı. Abdülkadir, ikinci ağır sakatlığını 3 gün önce Konya maçında yaşadı. 21 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileğinde kırık olduğu bildirildi.

61 RESMİ MAÇ KAÇIRDI

A takımda 5 sezondur mücadele eden Ömür, bu sürede çeşitli nedenlerden dolayı toplamda 61 müsabakada sahaya çıkamadı. Genç hücum oyuncusunun sakatlık nedeniyle bu sezon da forma giymesi artık zor.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Sağ ayak bileği fibula kemiğinde kırık meydana gelen Abdülkadir Ömür, İstanbul'da Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından ameliyat edildi. Operasyonun iyi geçtiği ve oyuncunun moralinin yüksek olduğu ifade edildi. Bir süre hastanede kalacak 21 yaşındaki oyuncu ardından 6-8 haftalık dinlenme sürecine alınacak.