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'da Trondsen müjdesi

9 Eylül’de sağ ve ön diz bağları kopan 25 yaşındaki futbolcu tamamen düzeldi Önümüzdeki ay Trabzon’a gelecek olan Norveçli yıldızın lisansı da çıkarılacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 21:32 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor'da Anders Trondsen müjdesi!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen 'in 9 Eylül'de idmanda sağ diz ön çapraz bağları kopmuştu.

Trabzonspor'da Anders Trondsen müjdesi!

Ameliyat olan ve ülkesinde tedavisine devam edilen 25 yaşındaki orta sahadan nihayet müjdeli haber verdi.

Trabzonspor'da Anders Trondsen müjdesi!

Artık Trondsen'in dizinde herhangi bir ağrı hissetmediği öğrenildi.

Trabzonspor'da Anders Trondsen müjdesi!

Bunun üzerine yetkilileri, tedavi önemli oranda tamamlanan 1.83 boyundaki oyuncuyu şubatta Türkiye'ye getirme kararı aldı.

Trabzonspor'da Anders Trondsen müjdesi!

Trondsen'in kısa bir süre ayrı çalıştıktan sonra takıma katılması bekleniyor. Futbolcunun askıya alınan lisansı da yabancı kontenjanının dolmaması durumunda yeniden çıkartılacak.

Trabzonspor'da Anders Trondsen müjdesi!

Rosenborg'dan alınan ve dört senelik imza atan Trondsen'e ilk sezon 800 bin ardından da her sezon için 50'şer bin euro zamlı ödeme yapılacağı açıklanmıştı.

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