Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Anders Trondsen'in 9 Eylül'de idmanda sağ diz ön çapraz bağları kopmuştu.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Anders Trondsen'in 9 Eylül'de idmanda sağ diz ön çapraz bağları kopmuştu.
Ameliyat olan ve ülkesinde tedavisine devam edilen 25 yaşındaki orta sahadan nihayet müjdeli haber verdi.
Artık Trondsen'in dizinde herhangi bir ağrı hissetmediği öğrenildi.
Bunun üzerine Trabzonspor yetkilileri, tedavi önemli oranda tamamlanan 1.83 boyundaki oyuncuyu şubatta Türkiye'ye getirme kararı aldı.
Trondsen'in kısa bir süre ayrı çalıştıktan sonra takıma katılması bekleniyor. Futbolcunun askıya alınan lisansı da yabancı kontenjanının dolmaması durumunda yeniden çıkartılacak.
Rosenborg'dan alınan ve dört senelik imza atan Trondsen'e ilk sezon 800 bin ardından da her sezon için 50'şer bin euro zamlı ödeme yapılacağı açıklanmıştı.