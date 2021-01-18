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İtalyanlar'ın Abdülkadir Ömür heyecanı! 'in yerine...

'nın göreve gelmesinden sonra sağ kanattan alınarak ofansif orta sahada oynatılmaya başlayan Abdülkadir Ömür eski formuna geri dönüşünün sinyallerini vermeye başladı. takımı 'nın taraftarı, 21 yaşındaki yıldızın alınması için yönetime çağrı yapmaya başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 22:46 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
İtalyanlar'ın Abdülkadir Ömür heyecanı! Papu Gomez'in yerine...

maçında takımın en istekli isimleri arasında yer alan ve yaptığı hareketlerle teknik kapasitesinin yüksekliğini bir kez daha ortaya koyan 21 yaşındaki yıldız için İtalyanlar ilginç iddialar ortaya attı. Sezon başında da genç futbolcuyu kadroya katmak isteyen ancak önerdiği bonservis bedeli yetersiz görülen 'nın taraftarları Antalyaspor maçının ardından sosyal medya paylaşımlarında oyuncunun transferini istediklerini belirtti.

Özellikle kadro dışı bırakılan 'in yerine Ömür'ün düşünülmesi gerektiğine vurgu yapan taraftarlar, genç oyuncunun bu yükü fazlasıyla taşıyabileceğini de vurguladı.

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