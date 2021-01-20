Şok! Ömür kapattı

Fırtına'nın genç futbolcusu Abdülkadir Ömür zafer gecesini gölgeledi. Oyuncu sezonu kapattı. 24. dakikada Ömer Ali'nin kayarak yaptığı müdahalesiyle yerde kalan Abdulkadir'in ilk tedavisi saha içinde yapıldı. 21 yaşındaki futbolcunun devam edemeyeği belli olunca 27. dakikada sahayı sedyeyle terk etti ve yerini Flavio'ya bıraktı. Abdülkadir, çıktığı dakikaya kadar bordo-mavili takımın ataklarında önemli rol oynadı. Hatta Fırtına'nın attığı ilk golde verdiği şık pasla pozisyonu hazırlayan isimdi. Oyuncu ile ilgili şok haber ise son dakikalarda geldi. Ayak bileği üst bölümünde kırık tespit edildi ve sezonu kapattığı bildirildi. Ömür geçen sezoki Rize maçında da sakatlanmış ve 170 gün sahalardan uzak kalmıştı.

'KARDEŞİM ÇOK KÖTÜ SAKATLANDI'

Sağ bek Serkan Asan da gecenin yıldızlarındandı. 21 yaşındaki futbolcuk, Nwakaeme'nin attığı golde nefis bir pas verip asist yapmış oldu. Böylece bu sezonki 2. gol pasını vermiş oldu. Serkan maç sonrası zaferi Abdülkadir Ömür'e armağan edip "Kardeşim çok kötü bir sakatlık yaşadı, bu galibiyet ona hediyemiz" dedi.