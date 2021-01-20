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Şok! Ömür kapattı

24. dakikada sakatlanan 21 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde kırık tespit edildi. Abdülkadir sezonu kapattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:34 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Şok! Ömür kapattı

'nın genç futbolcusu Abdülkadir Ömür zafer gecesini gölgeledi. Oyuncu sezonu kapattı. 24. dakikada 'nin kayarak yaptığı müdahalesiyle yerde kalan Abdulkadir'in ilk tedavisi saha içinde yapıldı. 21 yaşındaki futbolcunun devam edemeyeği belli olunca 27. dakikada sahayı sedyeyle terk etti ve yerini 'ya bıraktı. Abdülkadir, çıktığı dakikaya kadar bordo-mavili takımın ataklarında önemli rol oynadı. Hatta Fırtına'nın attığı ilk golde verdiği şık pasla pozisyonu hazırlayan isimdi. Oyuncu ile ilgili şok haber ise son dakikalarda geldi. Ayak bileği üst bölümünde kırık tespit edildi ve sezonu kapattığı bildirildi. Ömür geçen sezoki maçında da sakatlanmış ve 170 gün sahalardan uzak kalmıştı.

'KARDEŞİM ÇOK KÖTÜ SAKATLANDI'
Sağ bek da gecenin yıldızlarındandı. 21 yaşındaki futbolcuk, 'nin attığı golde nefis bir pas verip asist yapmış oldu. Böylece bu sezonki 2. gol pasını vermiş oldu. maç sonrası zaferi Abdülkadir Ömür'e armağan edip "Kardeşim çok kötü bir sakatlık yaşadı, bu galibiyet ona hediyemiz" dedi.

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