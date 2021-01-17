Haberler Trabzonspor Kurtarıcı Afobe

Kurtarıcı Afobe

70’te ’in yerine giren attığı golle ’u yenilgiden kurtardı. Kongo’lu 10 maç sonra fileleri havalandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 06:50
Kurtarıcı Afobe

'da maçın adamı son haftaların suskun ismi oldu. 10 maçtır gol atamayan ve ilk onbirdeki yerini kaptıran Demokratik Kongolu forvet, 'da sahneye çıkarak takımını yenilgiden kurtardı. 'nın 70'te vasat oynayan 'in yerine sahaya sürdüğü 27 yaşındaki oyuncu, 90+6'da Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortayı kafa ile filelere gönderip 1 puanı getirdi. Afobe ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı. Tecrübeli oyuncu 3. haftada 'a 2 gol atarken, 5. haftadaki derbisinde de ağları sarsmıştı.

Afobe, "10 kişi rakibe karşı oynamak bazen göründüğünden daha zor olabiliyor. Belki de bugün en önemli şey takım ruhunu son saniyeye kadar gösterebilmekti" dedi.

ATAMADI ASİST YAPTI
Afobe'nin attığı golün ortasını yapan bu sezon ligde 2. asistini gerçekleştirdi (4 golü var). Nijeryalı yıldız, 67. dakikada ise klasına yakışmayacak bir gol kaçırdı. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Nwakaeme, sağ çaprazdan düzgün vuramayınca top uzak direk dibinden auta gitti.

SON DAKİKA