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'e kavuşuyor!

yönetimi, ’e, “Kulübünle sorunu çözüp ’ye gel” davetinde bulundu. 34 yaşındaki orta saha kendisine sunulan tüm şartları kabul etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 21:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor Enzo Perez'e kavuşuyor!

devinin uzun süredir peşinde olduğu transferinde sona geliniyor. Daha önce oyuncuyla varılan prensip anlaşması sonrası şartlar bir de yazılı olarak gönderildi ve 34 yaındaki orta saha tüm bu şartları kabul ettiğini bordo-mavili yönetime geri bildirdi.

Ancak sözleşmenin geçerli olabilmesi için Perez'in kulübünden serbest çıkışını sağlaması gerekiyor.

Tecrübeli futbolcunun iki gündür yoğun bir şekilde ekibi ile bonservisini bedelsiz alma konusunda görüşmeler yaptığı ve alacaklarını bırakması şartı ile ayrılma konusunda önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Arjantin'de önceki gün çocukluk arkadaşları ile bir araya gelen ve adeta veda yemeği yiyen Perez ile 'nın 1 yılı opsiyonlu 2.5 senelik sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

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