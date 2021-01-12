Gidecekler belirleyici olacak

Ahmet Canbaz, Plaza, Bilal, Diabate, Afobe ve Pereira gibi isimler de alınacak oyuncular noktasında belirleyici olacak. Ahmet Canbaz'ı kiralık olarak göndermeyi planlayan bordo-mavililerde, Bilal, Plaza ile Diabate'nin yanı sıra Afobe ve Pereira ile de yolların ayrılması gündemde. Yönetim bonservis ücreti ödenerek kadroya katılan ancak bekleneni veremeyen Diabate'den bir gelir elde etme düşüncesinde. Bu oyuncuların takımdan ayrılmaları durumunda maaş yükü de azalacak ve bu kadroya katılacak oyuncular noktasında yönetim mali anlamda rahatlatacak.