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'dan transferde bombası

Menajerler, Çin’de Dalian Professional takımında forma giyen 31 yaşındaki Venezuelalı forveti Karadeniz devine önerdi. Son kararı Avcı verecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:07 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 06:50
Trabzonspor'dan transferde Solomon bombası!

Forvet hattına iyi bir golcü transfer etmek isteyen için Uzak Doğu'dan transfer iddiası geldi.

Trabzonspor'dan transferde Solomon bombası!

Çin kaynaklı haberlere göre, Dalian Professional takımında forma giyen 31 yaşındaki Venezuelalı forvet Salomon Rondon menajerler aracılığı ile 'a önerildi.

Trabzonspor'dan transferde Solomon bombası!

Geçmişinde West Bromwich, Newcastle, Malaga, Rubin Kazan ve Zenit gibi önemli takımların formasını giyen 1.86 boyundaki golcü, Rondon 2019 yılından bu yana Dalian Professional'da oynuyor.

Trabzonspor'dan transferde Solomon bombası!

ÇİN'DE MUTSUZ
Çin'de kalmak istemeyen Venezuelalı forvetin menajerler aracılığı ile 'a önerildiği bildirilirken, bordo-mavili takımın da bu transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

Trabzonspor'dan transferde Solomon bombası!

Salomon Rondon, Dalian formasıyla çıktığı 28 maçta 14 gol atarken 7 de asist yaptı.

Trabzonspor'dan transferde Solomon bombası!

Rondon kariyerinin en parlak dönemini ise Zenit'te 58 maçta 28 gol atarak yaşadı.

Trabzonspor'dan transferde Solomon bombası!

Abdullah Avcı'nın futbolcu hakkında incelemeler yaptığı ve ardından kararını vereceği belirtildi. Futbolcunun, kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi var.

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