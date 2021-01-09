Haberler Trabzonspor Geçilmez kale gibi

Geçilmez kale gibi

'in ilk 8 haftasında en fazla gol yiyen (15) iki takımdan biri olan , son dokuz haftada kalesinde sadece beş gol gördü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:36 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
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