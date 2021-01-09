Geçilmez kale gibi

Süper Lig'in ilk 8 haftasında en fazla gol yiyen (15) iki takımdan biri olan Trabzonspor, son dokuz haftada kalesinde sadece beş gol gördü. Bordomavililer; BB Erzurum, Ankaragücü, Kayserispor, Hatayspor ve Göztepe maçlarında kalesini kaparken, Sivasspor, Çaykur Rize ve Karagümrük'ten birer, Galatasaray'dan iki gol yedi. İlk sekiz haftada maç başına 1.87 gol yiyen Karadeniz ekibi, son dokuz haftada ise kalesinde maç başına 0.52 gol ortalamasıyla oynadı.