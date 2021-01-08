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Ekuban rekora koşuyor!

yıldız, 5 golle ilk iki sezondaki performansını şimdiden yakaladı. Gol attığı hiçbir maç kaybedilmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 00:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Ekuban rekora koşuyor!

maçında galibiyeti getiren golü atan , kariyerindeki en iyi dönemlerden birini yaşıyor. oyuncu, 'a transfer olduğu 2018-19 sezonunda 29 maçta 5 gol, geçen sezon ise 22 maçta 5 gol kaydetmişti. Başarılı futbolcu bu sezon ise henüz 17. haftada rakip filelere 5 gol göndererek, ilk iki sezondaki performansını şimdiden yakaladı. Bordo-mavili takım ayrıca Ekuban'ın gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Trabzonspor, Caleb'in gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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Yerel basın, Göztepe galibiyetini Ekuban üzerinden gördü. gazetesi, "Ekuban'sın sen çok cansın" başlığıyla, "'ü yakan Ganalı yıldız, dün de Göztepe karşısında golünü attı ve 'ya 3 puanı getirdi" ifadelerine yer verdi. Karadeniz'de Son Nokta, "Ekubansilin", , "'den altın gol", , " zirveye göz dikti", ise "Zirve yarışındayız" dedi.

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