Ekuban rekora koşuyor!

Göztepe maçında galibiyeti getiren golü atan Caleb Ekuban, kariyerindeki en iyi dönemlerden birini yaşıyor. Ganalı oyuncu, Trabzonspor'a transfer olduğu 2018-19 sezonunda 29 maçta 5 gol, geçen sezon ise 22 maçta 5 gol kaydetmişti. Başarılı futbolcu bu sezon ise henüz 17. haftada rakip filelere 5 gol göndererek, ilk iki sezondaki performansını şimdiden yakaladı. Bordo-mavili takım ayrıca Ekuban'ın gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Trabzonspor, Caleb'in gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



SiYAH iNCi



Yerel basın, Göztepe galibiyetini Ekuban üzerinden gördü. Karadeniz gazetesi, "Ekuban'sın sen çok cansın" başlığıyla, "Karagümrük'ü yakan Ganalı yıldız, dün de Göztepe karşısında golünü attı ve Fırtına'ya 3 puanı getirdi" ifadelerine yer verdi. Karadeniz'de Son Nokta, "Ekubansilin", Taka, "Siyah İnci'den altın gol", Günebakış, "Trabzon zirveye göz dikti", Kuzey Ekspres ise "Zirve yarışındayız" dedi.