Ekuban rekora koşuyor!

Göztepe maçında galibiyeti getiren golü atan Caleb Ekuban, kariyerindeki en iyi dönemlerden birini yaşıyor. Ganalı oyuncu, Trabzonspor'a transfer olduğu 2018-19 sezonunda 29 maçta 5 gol, geçen sezon ise 22 maçta 5 gol kaydetmişti. Başarılı futbolcu bu sezon ise henüz 17. haftada rakip filelere 5 gol göndererek, ilk iki sezondaki performansını şimdiden yakaladı. Bordo-mavili takım ayrıca Ekuban'ın gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Trabzonspor, Caleb'in gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
SiYAH iNCi
Yerel basın, Göztepe galibiyetini Ekuban üzerinden gördü. Karadeniz gazetesi, "Ekuban'sın sen çok cansın" başlığıyla, "Karagümrük'ü yakan Ganalı yıldız, dün de Göztepe karşısında golünü attı ve Fırtına'ya 3 puanı getirdi" ifadelerine yer verdi. Karadeniz'de Son Nokta, "Ekubansilin", Taka, "Siyah İnci'den altın gol", Günebakış, "Trabzon zirveye göz dikti", Kuzey Ekspres ise "Zirve yarışındayız" dedi.
Göztepe maçında galibiyeti getiren golü atan Caleb Ekuban, kariyerindeki en iyi dönemlerden birini yaşıyor. Ganalı oyuncu, Trabzonspor'a transfer olduğu 2018-19 sezonunda 29 maçta 5 gol, geçen sezon ise 22 maçta 5 gol kaydetmişti. Başarılı futbolcu bu sezon ise henüz 17. haftada rakip filelere 5 gol göndererek, ilk iki sezondaki performansını şimdiden yakaladı. Bordo-mavili takım ayrıca Ekuban'ın gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Trabzonspor, Caleb'in gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.