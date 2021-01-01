Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un transfer hedefi belli oldu: Berat Özdemir!

'un transfer hedefi belli oldu: !

teknik heyeti, formasıyla bu sezon çok başarılı bir performans ortaya koyan için şartların zorlanmasını istedi. Görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:16 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor Süper Lig'in genç yeteneğini istiyor!

'da ara transferde öncelikli isim netleşti. Bordo-mavili takım, 'nin orta sahadaki başarılı ismi 'i renklerine bağlamayı hedefliyor.

Trabzonspor Süper Lig'in genç yeteneğini istiyor!

Daha önce nabız yoklanan 22 yaşındaki oyuncu için istenilen 5 milyon euro'luk rakam yüksek bulunmuştu.

Trabzonspor Süper Lig'in genç yeteneğini istiyor!

Vazgeçilme noktasına gelinen bu transferde, teknik ekibin talebi doğrultusunda yeniden görüşmelere başlandı. Yönetim, istenilen bonservis rakamını daha makul seviyelere çekmeye çalışırken, 'ne takas önerisi de sundu.

Trabzonspor Süper Lig'in genç yeteneğini istiyor!

DIABATE VE BİLAL ÖNERİLDİ
Teklif edilen isimler arasında Bilal Başacıkoğlu ve Diabate yer alıyor. 'nin talep etmesi halinde yeni isimlerin de masaya getirilebileceği iletildi.

Trabzonspor Süper Lig'in genç yeteneğini istiyor!

Bu arada 'in de 'un ilgisi dolayısıyla oldukça mutlu olduğu, milli takımdan arkadaşlarıyla da bu bilgiyi paylaştığı belirlendi.

Trabzonspor Süper Lig'in genç yeteneğini istiyor!

'da orta sahada yaşanan sorunlar nedeniyle forma giyme ihtimali oldukça yüksek olan genç oyuncu için yönetimin tüm şartları zorlaması bekleniyor.

Trabzonspor Süper Lig'in genç yeteneğini istiyor!

1.87 boyundaki orta saha ve ön libero olarak oynuyor. Bu sezon ligde 13 maçta forma giydi, 3 gol kaydetti. 11 kez U21 Milli Takımı'nda görev yapan 22 yaşındaki yetenekli isim, ayyıldızlı forma ile de 1 gol attı.

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