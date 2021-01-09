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Galatasaray zirveye tutundu! İşte güncel puan durumu (18. hafta)
Süper Lig'in 18. haftası 4 maçla başladı. Günün ilk maçında Sivasspor, Gaziantep FK'yı mağlup etti. Ardından Antalyaspor deplasmanda Göztepe'yi mağlup ederken, Kayserispor da Yeni Malatyaspor'u eli boş gönderdi. Günün son maçında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Sarı-kırmızılılar henüz ilk saniyelerde öne geçtiği maçtan farklı galip ayrıldı ve zirveye tutundu. İşte 18. hafta itibariyle Süper Lig'in güncel puan durumu...
09 Ocak 2021 Cumartesi 20:39, Güncelleme 09.01.2021 20:44
Galatasaray zirveye tutundu! İşte güncel puan durumu (18. hafta)