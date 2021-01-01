Trabzonspor'da 17 oyuncu geldi, 22 gitti

Şampiyonluk treninin kaçırılmasıyla Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı, takım bu kez Eddie Newton'a teslim edildi. Kadroda da büyük sirkülasyon yaşandı. Gol kralı Sörloth, Sosa, Novak, Mikel, Sturridge, Ndiaye gibi yıldız isimler dahil 22 oyuncu gitti. Bu isimlerin yerine aralarında Vitor Hugo, Djaniny, Diabate, Baker, Afobe, Flavio, Marlon, Trondsen, Plaza'nın da yer aldığı 17 yeni isim transfer edildi. Ancak gelenler gidenleri arattı. Gelenler gideni aratıp sezona kötü başlanınca Newton'un bileti kesildi ve Avcı ile anlaşıldı.