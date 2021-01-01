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'da 17 oyuncu geldi, 22 gitti

Şampiyonluk treninin kaçırılmasıyla Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı, takım bu kez Eddie Newton'a teslim edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:00 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor'da 17 oyuncu geldi, 22 gitti

Şampiyonluk treninin kaçırılmasıyla Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı, takım bu kez Eddie Newton'a teslim edildi. Kadroda da büyük sirkülasyon yaşandı. Gol kralı , Sosa, Novak, Mikel, Sturridge, Ndiaye gibi yıldız isimler dahil 22 oyuncu gitti. Bu isimlerin yerine aralarında Vitor Hugo, Djaniny, Diabate, Baker, Afobe, Flavio, Marlon, Trondsen, Plaza'nın da yer aldığı 17 yeni isim transfer edildi. Ancak gelenler gidenleri arattı. Gelenler gideni aratıp sezona kötü başlanınca Newton'un bileti kesildi ve Avcı ile anlaşıldı.

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