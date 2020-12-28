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gol yollarında etkisiz kaldı!

'in 15. haftasında sahasında 'a 2-0 kaybeden , yönetiminde ilk mağlubiyetini almıştı. Avcı yönetminde 7 maça çıkan Fırtına, gol yollarında da sessiz kaldı ve yalnızca 6 kez rakip fileleri sarstı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:18
Trabzonspor gol yollarında etkisiz kaldı!

, yönetiminde, puan olarak daha başarılı bir grafik ortaya koyarken gol yollarında çok etkili olamadı.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 10 gol atan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise 7 lig maçında sadece 6 kez rakip fileleri havalandırabildi.

Teknik direktör Eddie Newton'un 7 hafta, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun da 1 hafta olmak üzere 8 haftalık dönemde ekibi, 1,25 gol ortalamasıyla maçlarını oynarken Avcı yönetiminde maç başına 0,85 ortalamada kaldı.

AVCI DÖNEMİ

Trabzonspor, Avcı yönetimindeki 7 maçın 2'sinde gol atamazken, 4 maçta birer gol, 1 maçta da 2 gol kaydedebildi.

Bordo-mavililer, Avcı döneminde ve maçlarını golsüz geçirirken , Ankaragücü, maçlarında birer gol attı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde en fazla golü maçında 2 golle kaydetmişti.

SON 7 MAÇ

Trabzonspor, Avcı dönemindeki 7 maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup ettikten sonra evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1, dış sahada da Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-1, ardından da Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Son olarak da Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

GEÇEN SEZONUN UZAĞINDA

Geçen sezonun 15 haftalık bölümünde 28 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren Trabzonspor, bu sezonun aynı döneminde toplamda 16 gol attı.

Buna göre bordo-mavililer, geçen sezona kıyasla 12 gol daha az kaydetti.

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