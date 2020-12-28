Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı: O sözler Avcı'ya değil!

Başkanı açıkladı: O sözler Avcı'ya değil!

Başkanı , taraftarın merakla beklediği o soruyu cevapladı. Sosyal medyada dolaşan bir videoda, aleyhinde konuştuğu iddia edilen Ağaoğlu, konuşmasında, bu sözlerin muhattabının kim olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 23:02 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı: O sözler Avcı'ya değil!

Başkanı , sosyal medyaya düşen görüntülerle ilgili 61saat.com'a konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı: O sözler Avcı'ya değil!

"Uçak Acun'un uçağı değildi. Borusan'ın uçağıydı. Ayrıca benim söylediğim sözün muhatabı değil. Yönetimdeki birkaç arkadaş. Onlar kadro dışı ile ilgili önerilerle geliyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı: O sözler Avcı'ya değil!

G.Saray maçı sonrası da gelebilirler diye sohbet anında söylenmiş sözler. Avcı'ya değil" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı: O sözler Avcı'ya değil!

Konuşmaları sızdıranın kim olduğunu tahmin ettiğini de kaydeden Ağağoğlu, "Benim tahminim var ama çıkıp kendi açıklasın. Avcı'ya güveniyoruz. Newton'dan başarılı" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı: O sözler Avcı'ya değil!

Galatasaray yenilgisinin ardından Başkan 'nun, özel bir uçak içerisinde çekilmiş görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı: O sözler Avcı'ya değil!

Ağaoğlu'na ait olduğu öne sürülen ses kaydında, "Kadro dışı talebiyle gelmesinler. B..nu çıkarmasınlar" şeklinde kullanılan ifadeler, bordo-mavili kulüpte yeni bir tartışmayı daha beraberinde getirdi.

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