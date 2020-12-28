Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı: O sözler Avcı'ya değil!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sosyal medyaya düşen görüntülerle ilgili 61saat.com'a konuştu.

"Uçak Acun'un uçağı değildi. Borusan'ın uçağıydı. Ayrıca benim söylediğim sözün muhatabı Abdullah Avcı değil. Yönetimdeki birkaç arkadaş. Onlar kadro dışı ile ilgili önerilerle geliyor.

G.Saray maçı sonrası da gelebilirler diye sohbet anında söylenmiş sözler. Avcı'ya değil" dedi.

Konuşmaları sızdıranın kim olduğunu tahmin ettiğini de kaydeden Ağağoğlu, "Benim tahminim var ama çıkıp kendi açıklasın. Avcı'ya güveniyoruz. Newton'dan başarılı" dedi.

Galatasaray yenilgisinin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, özel bir uçak içerisinde çekilmiş görüntüleri sosyal medyaya düştü.