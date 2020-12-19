Haberler Trabzonspor Tesislerden ayrıldılar

Tesislerden ayrıldılar

'da 'nın kararıyla kalan , ve tesislerden ayrıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 21:26 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
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