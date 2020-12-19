Stiven Plaza, Bilal Başacıkoğlu ve Fousseini Diabate teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla kadro dışı kalmıştı. 3 oyuncu ana tesislerden ayrıldılar, çalışmalarını Kadir Özcan Tesisleri'nde sürdürecekler. 3 futbolcu, ana takımla aynı anda, kulübün tahsis ettiği bir antrenör eşliğinde çalışacak. Ara transfer döneminde 3 isimle de yolların ayrılması bekleniyor.
Tesislerden ayrıldılar
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla kadro dışı kalan Stiven Plaza, Bilal Başacıkoğlu ve Fousseini Diabate tesislerden ayrıldı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 21:26 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50