Akılsız olmaz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beraberlikten mut olmadığını söyleyip öz eleştirilerde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Herkesin pas hatası yaptığı, organizasyonu kötü olduğu bir maç oldu. Memnun değilim, hiç memnun değilim. Sanırım futbolcularım kötü oynama haklarını kullandı. Trabzonspor deplasmanda berabere kaldığı için memnun olacak bir takım değil" ifadelerini kullandı. Çok eksikleri olduğunu bunun tamamlamak için çalışacaklarını belirten Avcı şöyle devam etti:



BİZE DAHA ZAMAN GEREKLİ

"Kötü oyunların bir araya geldiği maç olarak nitelendirebilirim. Daha fazla çalışacağız, duygumuzdan fazla aklımızı oyununun içine koyacağız. Değişen bir şeyler var, bugün oyununun her tarafını oynamak gerekiyor. Bir tarafı da çalışmak için zaman gerekli set oyunlarında bu kadar acele final pasları yapamazsın. Çalışacağız, eksikler de var oyun ve oyuncu olarak. Çalışacağız, onun için burdayım." Bordo-mavili teknik adam, bu sonuca takılıp kalmayacaklarını da sözlerine ekleyip konuşmasını bitirdi.



PEREIRA İÇİN RİSK ALMADI

Trabzon'da maçın ilk yarısında sarı kart gören Joao Pereira devre arasında teknik direktör Abdullah Avcı tarafından oyundan alındı. Tecrübeli çalıştırıcı, Portekizli futbolcunun ikinci sarı kartı görüp cezalı duruma düşme riskini almak istemedi ve yerine Serkan Asan'ı aldı. Pereira maç sonrası "Hedefimiz kazanmaktı ama maalesef olmadı" dedi.