Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ilk peşinde! Bu sezon...

'lı ilk peşinde! Bu sezon...

Yeni hocası yönetiminde çıktığı ilk maçta BB Erzurumspor'u mağlup ederek iç sahada 57 gün sonra kazanan , 10. haftada oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasına da bir ilki gerçekleştirmek için çıkacak. Bordo-mavililer, Başkent ekibini mağlup etmesi halinde deplasmanda 124 günlük galibiyet hasretine son verecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:11
Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ilk peşinde! Bu sezon...

'de 22 Kasım Pazar günü sahasında yeni teknik direktörü yönetiminde 'u 1-0 yenerek 57 günlük galibiyet özlemine son veren , bu kez Ankaragücü karşısında deplasmandaki hasrete son vermeye çalışacak.

Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ilk peşinde! Bu sezon...

Ligin 3. haftasında iç sahada karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından 3 puana hasret kalan ekibi, 5 maçlık galibiyet hasretini karşısında sonlandırdı.

Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ilk peşinde! Bu sezon...

SON GALİBİYET 25 TEMMUZ'DA!

Dış sahada 124 gündür kazanamayan , şimdi de deplasmandaki galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. En son dış sahada geçen sezon 25 Temmuz'da oynanan ligin son haftası maçında karşısında 2-1 galip gelen ekibi, bu sezon dış sahada hiç kazanamadı.

Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ilk peşinde! Bu sezon...

BU SEZON 4 DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLMEDİ

, ligin ikinci haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanında 0-0, ligin 4. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-1 berabere kalırken ligin 6. haftasında 'ye 3-1 mağlup oldu, ligin 8. haftasında da Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.

Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ilk peşinde! Bu sezon...

, bu sezon 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan toplayabildi.

Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ilk peşinde! Bu sezon...

HEDEF: ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET!

, Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez deplasmandan galibiyetle dönmenin yanı sıra ilk kez de art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ilk peşinde! Bu sezon...

Geçen sezon 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan ekibi, bu sezon 9 haftalık bölümde sadece 2 galibiyet alırken hiç üst üste 2 maç kazanamadı.

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