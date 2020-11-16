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'da 'dan Abdulkadir Parmak'a özel görev

temsilcisinde 'nın oyun sisteminde 4'lü savunmanın önündeki isim çok önemli. Usta hoca, mevcut kadrodan bu mevki için Abdulkadir Parmak ve 'yi düşünüyor. Ancak pas kalitesinin daha yüksek olması sebebiyle Parmak bir adım önde.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 00:19 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Abdulkadir Parmak'a özel görev

temsilcisinde 'nın oyun sisteminde 4'lü savunmanın önündeki isim çok önemli. Usta hoca, mevcut kadrodan bu mevki için Abdulkadir Parmak ve 'yi düşünüyor. Ancak pas kalitesinin daha yüksek olması sebebiyle Parmak bir adım önde. Avcı da antrenmanlarda 25 yaşındaki futbolcuyla özel olarak ilgileniyor. Ona saha içinde pozisyon almasından, bekler ve stoperlerden toplayacağı pasları nasıl kullanacağına kadar her şeyi tek tek anlatıyor. Parmak da antrenmanlarda hocasının dediklerini harfiyen yerine getirmeye çalışıyor.

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