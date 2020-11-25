Abdullah Avcı savunma öğretiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunma ile yatıp kalkıyor… Avcı, göreve geldiğinde "Geçen sene öne geçip 32-33 puan kaybeden bir takımın savunma problemi var. Geldiğimiz günden beri bunun üzerine çalıştık. Öncelikle defans sorununu çözmeyi amaçlıyoruz. Zamanla diğer özelliklerimizi de geliştireceğiz" açıklamasını yapmıştı. Savunma oyuncuları ile yaptığı çalışmaların karşılığını BB Erzurum maçında alan ve bu sezon ikinci kez kalesini gole kapatabilen bordo-mavililerde Ankaragücü sınavı öncesinde gözler yine savunmada olacak. Tecrübeli hoca, Erzurum karşılaşmasında gördüğü eksiklikleri gidermeye çalışacak. Avcı, cuma gününe kadar takım savunması ve özellikle de bireysel hataları en asgari seviyeye indirecek çalışmalar yapma kararı aldı.

AVCI'LI GÜNLER

Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayan Fırtına, Erzurumspor'u devirip 5 hafta aradan sonra kazandı.

Trabzon, Avcı ile bir zinciri daha kırdı. Virüs döneminde taraftarsız oynadığı Akyazı'daki 8 maçta 1 galibiyeti bulunan Fırtına, Avcı ile kötü tabloyu bitirdi.

Erzurumspor mücadelesine kadar ligin en fazla gol yiyen takımı olan Trabzonspor (15), 2. haftadaki Yukatel Denizlispor (0-0) mücadelesinden sonra bu sezon ilk kez kalesini kapattı. Karadeniz devi aynı zamanda tam 308 günlük aranın ardından Akyazı'da gol yemeden bir maçı galibiyetle noktaladı. Trabzon, 11 iç saha maçında da topu ağlarında görmüştü.