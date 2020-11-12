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'da fırtınası! "Birlikte ayağa kalkacağız"

'un yeni teknik direktörü , ilk idmanına çıktı. Takım ile toplantı yapan 57 yaşındaki hoca, “Size güveniyor ve güveniyorum. Çok kaliteli bir takımız. her zaman zirveye oynar. Hep birlikte ayağa kalkacağız” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 22:30 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Abdullah Avcı fırtınası! "Birlikte ayağa kalkacağız"

İlk sekiz haftada sadece altı puan toplayarak tarihin en kötü sezon başlangıcına imza atan 'da artık yeni bir dönem başladı. Newton'un gönderilmesinin ardından 2.5 yıllığına imza atan Abdullah dün takımın başında ilk idmanına çıktı.

Abdullah Avcı fırtınası! "Birlikte ayağa kalkacağız"

Sabah erken saatlerde geldiği 'nde incelemelerde bulunan ve saat 16.00'da başlayan antrenman öncesi futbolcularla tanışan 57 yaşındaki çalıştırıcı, takım ile bir toplantı yaparak beklentilerini anlattı. Tecrübeli hocanın bu toplantıda herkesten özveri istediği belirtiliyor.

Abdullah Avcı fırtınası! "Birlikte ayağa kalkacağız"

"TAKIMI AYAĞA KALDIRACAĞIZ"
Avcı'nın talebelerine, "Biz iyi bir takımız. İlk sekiz haftada beklentiler karşılanamamış olsa da kalitenizden şüphem yok. Zaten sizlere inanmasam burada olmazdım. Bizim için sezon yeni başlıyor. Bu saaten sonra geçmişi unutalım, önümüzde yeni bir dönem var. Bize güvenen milyonlarca taraftarımıza borcumuz var.

Abdullah Avcı fırtınası! "Birlikte ayağa kalkacağız"

Hepimizin bu camiaya borcu bulunuyor ve bunu ödememiz gerek. Herkes elinden geleni yapmalı ve hızla zirveye doğru tırmanmamız gerek. Trabzon her zaman zirveye oynar. Birlikte başaracağız ve takımı ayağa kaldıracağız" dediği belirtildi.

Abdullah Avcı fırtınası! "Birlikte ayağa kalkacağız"

İLK HEDEF SONUÇLARI DÜZELTMEK
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alan 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gören bordo-mavililer 17. sırada yer alıyor.

Abdullah Avcı fırtınası! "Birlikte ayağa kalkacağız"

Söz konusu haftalar itibarıyla geçtiğimiz sezonun iple arayan bordo-mavililerde , ilk planda olumsuz giden saha sonuçlarını düzeltmek için mücadele verecek.

Abdullah Avcı fırtınası! "Birlikte ayağa kalkacağız"

KOLLARI HEMEN SIVADI
Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada 18 puan kaybederek tarihinin en kötü istatistiklerini yakalayan , Eddie Newton yönetiminde ligin ilk 7 haftasında sadece 5 puan toplayabilmişti.

Abdullah Avcı fırtınası! "Birlikte ayağa kalkacağız"

Bordo-mavililer, İngiliz hocayı gönderdikten sonra deplasmanına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı. Ligin lideri karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan ekibinde artık gözler önceki akşam Trabzon'a gelen ve coşkulu bir şekilde karşılanan 'da.

Abdullah Avcı fırtınası! "Birlikte ayağa kalkacağız"

PLANLAMA HAZIR
Abdullah Avcı, bordo-mavili kulüpte ilk planda saha sonuçlarını olumluya döndürmeyi hedeflerken, diğer taraftan ise genç ve yerli oyuncuların takımdaki sayısını arttırmayı amaçlıyor.

Abdullah Avcı fırtınası! "Birlikte ayağa kalkacağız"

Bordo-mavili takıma arzu ettiği futbolu oynatmayı planlayan deneyimli teknik adam öz kaynağı yüksek seviyede olan 'un bu potansiyelini en üst seviyede kullanmayı hedefliyor. Avcı'nın bu süreçteki en büyük beklentisi ise zaman ve sabır gösterilmesi.

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