İlk sekiz haftada sadece altı puan toplayarak tarihin en kötü sezon başlangıcına imza atan Trabzonspor'da artık yeni bir dönem başladı. Newton'un gönderilmesinin ardından 2.5 yıllığına imza atan teknik direktör Abdullah dün takımın başında ilk idmanına çıktı.

Sabah erken saatlerde geldiği Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde incelemelerde bulunan ve saat 16.00'da başlayan antrenman öncesi futbolcularla tanışan 57 yaşındaki çalıştırıcı, takım ile bir toplantı yaparak beklentilerini anlattı. Tecrübeli hocanın bu toplantıda herkesten özveri istediği belirtiliyor.

"TAKIMI AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Avcı'nın talebelerine, "Biz iyi bir takımız. İlk sekiz haftada beklentiler karşılanamamış olsa da kalitenizden şüphem yok. Zaten sizlere inanmasam burada olmazdım. Bizim için sezon yeni başlıyor. Bu saaten sonra geçmişi unutalım, önümüzde yeni bir dönem var. Bize güvenen milyonlarca taraftarımıza borcumuz var.

Hepimizin bu camiaya borcu bulunuyor ve bunu ödememiz gerek. Herkes elinden geleni yapmalı ve hızla zirveye doğru tırmanmamız gerek. Trabzon her zaman zirveye oynar. Birlikte başaracağız ve takımı ayağa kaldıracağız" dediği belirtildi.

İLK HEDEF SONUÇLARI DÜZELTMEK

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alan Trabzonspor 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gören bordo-mavililer 17. sırada yer alıyor.

Söz konusu haftalar itibarıyla geçtiğimiz sezonun iple arayan bordo-mavililerde Abdullah Avcı, ilk planda olumsuz giden saha sonuçlarını düzeltmek için mücadele verecek.

KOLLARI HEMEN SIVADI

Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada 18 puan kaybederek tarihinin en kötü istatistiklerini yakalayan Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde ligin ilk 7 haftasında sadece 5 puan toplayabilmişti.

Bordo-mavililer, İngiliz hocayı gönderdikten sonra Alanyaspor deplasmanına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı. Ligin lideri karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibinde artık gözler önceki akşam Trabzon'a gelen ve coşkulu bir şekilde karşılanan Abdullah Avcı'da.

PLANLAMA HAZIR

Abdullah Avcı, bordo-mavili kulüpte ilk planda saha sonuçlarını olumluya döndürmeyi hedeflerken, diğer taraftan ise genç ve yerli oyuncuların takımdaki sayısını arttırmayı amaçlıyor.