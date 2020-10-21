Haberler Trabzonspor Trabzonspor yönetiminden Eddie Newton'a güvenoyu!

Trabzonspor yönetiminden 'a güvenoyu!

Trabzonspor yönetimi, yaptığı ikinci toplantıda yola ile devam etme kararı aldı. 48 yaşındaki hocanın eksikler nedeniyle gerçek kimliğini gösteremediği görüşü hakim.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 22:38 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Trabzonspor yönetiminden Eddie Newton'a güvenoyu!

devinde gündeme gelen teknik adam değişikliği, görüşmeler sonucunda son buldu. Pazar günü oynanacak maçı öncesi yönetim kurulu, iki kez durum değerlendirmesi yaptı. İlk toplantıda 'un performansını masaya yatıran bordo-mavili kulübün kurmayları, ikinci toplantıda ise İngiliz hoca ile yola devam kararı verdi. Yönetimde, takımdaki eksikler nedeniyle 48 yaşındaki hocanın gerçek oyun planını sahaya yansıtamadığı görüşü ağır basıyor ancak maç içindeki hamlelerdeki yanlışlıklara da dikkat çekiliyor. Yöneticiler arasında yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda bu yönde bir karar alındığı dile getiriliyor. Göreve geldiğinde uzun vadeli bir programın içerisinde olmak istediğini söyleyen ve sezon başından itibaren sakatlık ve Covid 19 salgını ile ilgili sıkıntılar yaşayan Newton'a taraftarlar da sahip çıktı. Taraftarlar, Newton'a sosyal medya üzerinden, "Seninleyiz hocam, bu yola birlikte devam edeceğiz" mesajları yağdırdı. Sezona istediği gibi başlayamayan bordo-mavililer, ve 'e kaybetti. Fırtına tek galibiyetini 3. haftada karşısında alırken, son maçta özellikle önemli isimlerin de yokluğunda takım çok kötü bir performans sergiledi. Fenerbahçe derbisindeki performans birçok şeyi netleştirebilir.
Yunus Emre SEL

MORALLER BOZULDU
Teknik direktör Eddi Newton, takımını motive etmeye çalışıyor. 2-0 biten Başakşehir maçı ve oynanan kötü futbol sonrası yüzler gülmezken, İngiliz hoca talebelerine, "Önümüze bakalım. Fenerbahçe derbisini kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.

BİZE ULAŞIN