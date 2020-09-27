Afobe resitali

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Benik Afobe, dünkü futboluyla tam not aldı. Hücum hattında basmadık yer bırakmayan, hırsı ve istekli futboluyla göz dolduran İngiliz forvet, performansını 2 de golle süsledi. İlk olarak geçen haftaki Denizlispor maçında bordo-mavili formayı terleten 27 yaşındaki futbolcu, böylece çıktığı 2. sınavında şov yaptı. İlk olarak 24. dakikada şık bir kafa vuruşuyla Fırtına'yı öne geçiren Afobe, 33'te de usta işi bir plaseyle farkı 2'ye çıkardı ve galibiyetin fitilini iyice ateşledi

BEN DE KALİTEMİ GÖSTERECEĞİM

Gol sonrası sempatik sevinçleriyle de sanki kırk yıllık Trabzonsporlu gibi davranan Afobe, arkadaşlarına çabuk uyum sağladığını gösterdi, Sörloth'un ayrılışı sonrası 'panik yok' dedirtti, rakiplerin korkulu rüyası olacağını gösterdi. Afobe maç sonrası "Ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu biliyoruz, bunu ilan etmek amacımız. Geçen sezon çok goller atmış bir santrfora sahipti takımımız. Kendimle karşılaştırmak istemiyorum ama ben de kendi kalitemi göstermeye