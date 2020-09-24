Trabzonspor'da Alpaslan Öztürk pazarlığı

Süper Lig'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Göztepeli Alpaslan Öztürk, için Trabzonspor yeni bir hamle yaptı. Yönetimin Alpaslan'a bonuslar hariç 1.5 milyon TL garanti ücret teklif ettiği öğrenildi. 27 yaşındaki stoper ise oynama garantisi istedi. Göztepe'de 11'in değişmez ismi olan Alpaslan bu talebine henüz karşılık alamadı. Görüşmeler sürüyor.