Tek hedef galibiyet

Fırtına, Süper Lig'in ikinci haftasında bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Beşiktaş'a 3-1 mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, bugün sezonun ilk galibiyetini almaya çalışacak. Teknik direktör Eddie Newton da maç öncesi galibiyet beklediğini söyledi. Beşiktaş karşısında alınan yenilgiyi unutmak ve lige yeni bir başlangıç yapmak için galibiyete ihtiyaçlarını olduğunu belirten İngiliz hoca, "Dersimize iyi çalıştık. Denizli'den galibiyetle döneceğimize inancım tam. Herkes kazanmayı çok istiyor. Alacağımız galibiyet takımdaki öz güveni de artıracaktır" dedi.

DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Karadeniz devi, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 20 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da Yukatel Denizlispor, 2-1'lik sonuçla kazanmıştı.

7 SAKAT 1 CEZALI

Bordo-mavili takımda Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören yeni transfer Flavio, bugün Denizli karşılaşmasında forma giyemeyecek. Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban gibi oyuncuların da sakatlığı bulunuyor.

FIRTINA 25-8 ÖNDE

Trabzonspor ile Yukatel Denizli, bugün yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 karşılaşmada 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşma ise berabere bitti. Fırtına, bu maçlarda 59 gol atarken; kalesinde 31 gol gördü.