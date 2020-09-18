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Carroll heyecanı

31 yaşındaki İngiliz forvet, bir taraftarın “Carroll çocukluk aşkım ’a geliyor’’ paylaşımını beğendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 00:05 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Carroll heyecanı

Ünlü forvet sosyal medyada yaptığı beğeni ile Trabzonsporlu taraftarlarda heyecan oluşturdu. İngiliz golcü bir taraftarın paylaştığı ''Andy Carroll çocukluk aşkım 'a geliyor'' paylaşımını beğendi.

Durumu fark eden bordo-mavili taraftarlar konuyu kısa sürede gündeme taşıdı ve 1.93 boyundaki kuleye mesajlar göndermeye başladı. Carroll kariyerinde toplam bin 602 gün sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. ekiplerinden forması giyen tecrübe abidesi, İngiliz ekibinin formasıyla toplam 113 maça çıktı, 33 gol atıp 26 asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde toplam 325 maça çıkan İngiliz forvet 79 gol atıp 50 asist yaptı. İngiltere ile de 9 maça çıkan tecrübeli futbolcu, , 'da da oynadı

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