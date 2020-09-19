Gol yeme sıkıntısı

Geçtiğimiz sezondan bu yana stoper sıkıntısı çeken Trabzonspor'un, bu durumu istatistiklere de yansıdı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 21:42Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Geçtiğmiz sezondan bu yana stoper sıkıntısı çeken Trabzonspor'un, bu durumu istatistiklere de yansıdı. Bordo-mavililer, ligde çıktığı son 15 maçta da kalesini kapatamadı ve rakiplerinden gol yedi. üstelik Uğurcan Çakır gibi yıldız bir file bekçesine sahip olmalarına rağmen... Fırtına, nisan 2019 ie Kasım 2019 arası 16 maç üst üste kalesinde meşin yuvarlağı görmüştü. Karadeniz temsilcisi, Denizlispor'a karşı da kaleyi kapatamazsa, en uzun gol yeme rekorunu egale edecek.