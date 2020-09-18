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Afobe resmen 'da

Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Demokratik Kongolu forvete bir yıllık imza attırdı. kulübünden alınan 1.83 boyundaki futbolcuya 1 milyon 300 bin euro ödenecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 23:55 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Afobe resmen Fırtına'da

, 'nin takımından Benik Afobe'yi transfer ettiğini duyurdu. Trabzonspor'dan 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamaya göre, futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-21 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak 140 bin euro ödenecektir" ifadesi kullandı. Stoke City kulübüne de 100 bin euro ödeme yapılacağı açıklandı. Sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu ve İngiliz ekibine yeni bir ödeme yapılacağı belirtiliyor.

YÜZDE YÜZÜMÜ VERECEĞİM

, bir yıllığına renklerine bağladığı Afobe'yi videoyla duyurdu. Açıklama yapan 27 yaşındaki forvet, "Merhaba ben Afobe, Trabzon'da olmaktan mutluluk duyuyorum, başlamayı dört gözle bekliyorum. Her zaman yüzde yüzümü vereceğimi söylemek istiyorum. Sosyal medya üzerinden gösterdiğiniz destek için teşekkür etmek istiyorum. 79 numaralı formayı giyeceğim" dedi.

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