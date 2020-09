Eddie Newton: Ezan sesini ilk duyduğum an ağladım

Trabzonspor dergisinin 177. sayısında röportajı yer alan İngiliz teknik adam, 8 yaşında futbol oynamaya başladığını ve 13 yaşında Chelsea'ye geçtiğini ifade etti.

Chelsea'de futbolun yanı sıra önemli tecrübeler edindiğini vurgulayan Eddie Newton, İngiltere ve Türk futbolu arasında kıyaslama yaparak, "İngiltere'de çok güçlü, çok hızlı oyuncular var. Taktiksel açıdan baktığınızda da harika oyuncular ve çok iyi teknik direktörler var. Finansal açıdan baktığınızda da İngiltere Premier Ligi'nde daha pahalı takımlar, daha yüksek bütçeler var. Türkiye'de bulunduğum süreçte büyük bir ilerleme kaydedildiğini gördüm. Türk futbolunun doğru yönde olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Eddie Newton, insanı iyi tanımanın en çok önem verdiği nokta olduğuna değinerek şunları kaydetti:

"Takımımızda genç oyuncularımız var, yaşlı oyuncularımız var. Tecrübeli veya henüz gelişime açık, aramıza yeni katılmış oyuncular var. Herkese farklı şekilde davranmanız gerekebilir. Ancak bu bireysellikleri bir araya getirerek kolektif olarak iyi bir Trabzonspor ortaya çıkartmak zorundayız. Bizim çalışma amacımız ve tüm hedefimiz buna yönelik. Bu bireysellikleri bir araya getirerek sonuçta kolektif olarak iyi bir Trabzonspor ortaya koymaya çalışıyoruz."

Futbol felsefesinin hücum oyunu üzerine olduğuna işaret eden İngiliz teknik adam, oyuncularının topu rakibe kolay kolay vermemesi, kenar oyuncularının ise agresif olması gerektiğini belirtti.

Futbolda bireyselliğe değil takım oyununa inandığına dikkati çeken Eddie Newton, "Bence bir antrenörün en önemli özelliği takım adına bir karar verirken veya tercih yaparken bu seçimin tamamen takım adına olduğundan emin olmalı. Yani kişisel bir karar almamalı, bu kararın tek nedeni takımın iyiliği olmalı. Ben bir antrenörde olmazsa olmaz özellik olarak bunu görüyorum. Yaptığı tercihi takım için yapmalı ve bireysel hiçbir şey katmamalı içine." değerlendirmesinde bulundu.

"DEVAMLILIĞIN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLEN İNSANLARLA BERABERİZ"

Eddie Newton, Chelsea'den ayrılarak Trabzonspor'a gelmesinin kendisi için büyük bir karar olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Şu an doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. O gün için çok büyük bir karardı. Ben futbolda istikrarın çok önemli olduğuna inanan birisiyim. Sıfırdan bir ekip oluşturarak yeni bir teknik ekiple çalışmanın çok zor olacağına inanıyorum. Buradaki teknik ekibimiz zaten beraber çalıştığımız ve benim nasıl çalıştığımı bilen, felsefemi bilen bir ekip. Futbolcu arkadaşlarımız da beni tanıyor ve biliyor. Devamlılığın çok önemli olduğunu bilen insanlarla beraberiz. Onlarla birlikte bir yolda yürümek daha kolay olacaktır. Teknik ekibe daha önce beraber oynadığımız ve aynı zamanda antrenör eğitmeni olan çok başarılı bir arkadaşımızı daha kattık."

"İSLAMİYET'TE SORDUĞUNUZ BÜTÜN SORULARIN CEVAPLARINI BULABİLİYORSUNUZ"

Eşiyle tanışmasının ardından nasıl Müslüman olduğuna dair sürece değinen Eddie Newton, İslamiyet'te sorduğu bütün sorulara cevap bulabilmesinin kendisini etkilediğini vurguladı.

Kuzenlerinin de İslamiyeti seçtiğini belirten Newton, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Belki de beni en çok etkileyen şey kuzenimin düğününde gerçekleşti. Düğünün yapıldığı yere yakın bir mescitte ezan sesini duydum. Ezan sesini ilk duyduğumda çok duygulanmış ve ağlamıştım. Bunun sonrasında içimde bir şeyler olduğunun farkındaydım. Ancak annem ve babam Katolik olduğu için ve ailemde hiç Müslüman olmadığı için alacağım herhangi bir karar çok büyük bir karar olacaktı. Bu karar haliyle annem ve babamı da hayal kırıklığına uğratacaktı. Eşime sorular sordum, kuzenime ve çevremdekilere sorular sordum. Müslümanlık hakkında okumaya devam ettim ve beni bilgilendiren insanlara sorular sordum. Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de İslamiyet'te sorduğunuz bütün soruların cevaplarını bulabiliyorsunuz. Bir gün araba sürerken kenara çektim ve bana İslamiyet hakkında bilgiler veren arkadaşımı arayıp 'O gün bugün, İslamiyet'i seçmek istiyorum.' dedim ve ardından da Müslüman oldum."

"ŞEHİRDE ÇOK BÜYÜK FUTBOL KÜLTÜRÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Trabzonspor taraftarlarının takımlarına çok bağlı olduklarına işaret eden Eddie Newton, şu değerlendirmede bulundu:

"Dışarıya çıktığımda, markete gittiğimde beni gören bütün taraftarlarımız beni durdurup o hafta kimlerin oynaması gerektiğini, nasıl oynamamız gerektiğini ya da kimlerin neler yaptığını ve neler yapmadığını bana ifade ediyorlar. Takımı o kadar yakından takip ediyorlar ki takımın o kadar içindeler ki her detayın farkındalar. Takımı gerçekten her şeyiyle takip ediyorlar. Şehrin kupalara ne kadar açlık duyduğunun farkındayım. Ne kadar başarı kazanılırsa kazanılsın her zaman daha fazlasını ve daha büyüğünü istediklerinin farkındayım."

Elinden geldiğince takıma hücum futbolu oynatacağına dikkati çeken Eddie Newton, taraftarların mutlu olacağı bir Trabzonspor göreceklerini belirtti.

Newton, şehrin temel noktasının Trabzonspor olduğuna değinerek, "Köylere gittiğinizde, şehrin uzak noktalarına gittiğinizde bile oradaki her gencin futbolcu olma hayali ve Trabzonspor'un futbolcusu olma hayalini kurduğunu görüyorsunuz. Belki bu her zaman ve herkes için mümkün olmuyor ancak şehir şununla gurur duymalı. Trabzon sadece Trabzonspor için değil, diğer şehirler ve diğer takımlar için de futbolcu üretiyor. Tüm şehrin gurur duyması gereken bir nokta bu. Sadece kendi takımınız için değil bütün ülke için futbolcu üretiyorsunuz. Dolayısıyla bunu da düşündüğünüz zaman şehirde çok büyük bir futbol kültürü olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yakın ilişkileri bulunduğuna işaret eden Eddie Newton, şunları kaydetti:

"Bunun da takıma katkı sağladığını düşünüyorum. Aslında çok sık rastlanan bir şey değildir bu. Belki çok büyük maçlar öncesinde görebileceğiniz bir durum. Günün sonunda biz taraftarlarımız ve kulüp için buradayız. Taraftarlarımızı mutlu etmek için ilerliyoruz. Yakın ilişkiler kurarak ve doğru işler yaparak doğru noktaya varabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla başkanımızla ve yönetim kurulu üyelerimizle bu kadar yakın ilişkide olmanın takıma büyük fayda sağladığını düşünüyorum."

Bireysel ve takım olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan İngiliz teknik adam, sezonun çok uzun ve zorlu bir maraton olduğunu, iki maçta şampiyonluğun kazanıp ya da kaybedilemeyeceğini kaydetti.