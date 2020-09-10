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10 Eylül 2020, Perşembe
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Kiralama planı

Kiralama planı

Marlon ve Flavio transferleriyle piyasasını takipte olduğunu gösteren bordo-mavililerin gündeminde olan bir diğer isim Rodrigo ...

İnternacionel forması giyen 26 yaşındaki orta saha için araştırmalar başladı. 1.86 boyundaki , İnternacional'de 133 maça çıkıp 2 gol ve 5 asiste imza attı. Temmuz 2019'da oynanan Palmeiras karşılaşmasında sakatlanan ve kemik ödemi nedeniyle 1 yıldır resmi maça çıkmayan sambacının sağlık raporları istendiği iddia edildi. Transfermarkt'a göre 4 milyon euro piyasa değeri olan yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünün devreye sokulacak.
  1. 10.9.2020
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