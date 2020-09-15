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Trabzonspor rotayı yeniden 'ya çevirdi! maestro geliyor

Daha önce de girişimlerde bulunduğu futbolcu Wahbi için bir kez daha Ligue 1 ekibi Saint-Etienne’in kapısını çalacak olan Trabzonspor yönetimi, bu kez transferi bitirmeye kararlı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:18 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 07:08
Trabzonspor rotayı yeniden Fransa'ya çevirdi! Tunuslu maestro geliyor

Takımı güçlendirmek isteyen ekibinin yönetimi, transfer çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Forvet hattı için Ligue 1 ekibi Saint-Etienne'de 2 sezonda 58 maçta 20 gollük performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Wahbi için daha önce girişim yapan işi bitirememişti. derbisinde takımın ileride top tutmada sıkıntı yaşaması ve ofansif anlamda sıkıntılar çekmesi nedeni ile yönetim, Khazri için yeniden hamle yapacak. On numara ve sol kanat pozisyonlarında da görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Newton'un istediği belirtildi.

53 MAÇTA 18 KEZ FİLELERİ SARSTI

Karadeniz devinin kurmaylarının ilk hedefi 1.82 boyundaki futbolcuyu ikna etmek. Kulübü ile 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan Fransa doğumlu futbolcunun satın alma opsiyonundaki miktarın düşürülmesi için de gerekli girişimlerde bulunulacak. Fırtına'nın 1 yıl kiralama için 1 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Bonservisine 8 milyon euro isteyen St. Etienne 7'ye inmişti. Yönetim ise gelecek sezon 30 yaşına girecek yıldızın tapusu için 5 milyon euro'dan fazla vermek istemiyor. Khazri, Tunus 'nda 53 maçta 19 gol attı.