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Trabzonspor'a bir Brezilyalı daha! Resmi teklif yapıldı

Trabzonspor, ’nun ’dan takım arkadaşı olan ön libero için teklifi yaptı. Ancak Brezilya temsilcisi çok yüksek bir bonservis bedeli istedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:15 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 07:08
Trabzonspor'a bir Brezilyalı daha! Resmi teklif yapıldı

Trabzonspor, forması giyen 'yu ettikten sonra aynı takımda forma giyen bir başka Brezilyalı 'yi de kadrosuna katmak için bir süredir çaba sarf ediyor. Yönetimin yaptığı uzun değerlendirmeler sonucunda 26 yaşındaki ön libero için resmi bir teklifte bulunduğu ve Flavio için ödenen 1 milyon 200 bin euro'ya yakın bir rakamın önerildiği belirtildi.

Ancak Bahia, sol bek de oynayabilen 1.81 boyundaki futbolcu için çok daha yüksek bir rakam talep etti. Bunun üzerine devinin kurmayları durumu değerlendirme kararı alırken, oyuncunun çok beğenildiği ve transfer edilmesi için çaba sarf edileceği dile getirildi.