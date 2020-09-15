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Haberler Trabzonspor Ekuban MR’a giriyor

Ekuban ’a giriyor

'ya bir kötü haber de 'dan geldi. ile oynanan mücadelenin ardından kasık bölgesinde ağrıları olan 26 yaşındaki Ganalı forvetin bugün 'ının çekileceği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 00:11 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Ekuban MR’a giriyor

'ya bir kötü haber de 'dan geldi. ile oynanan mücadelenin ardından kasık bölgesinde ağrıları olan 26 yaşındaki Ganalı forvetin bugün 'ının çekileceği öğrenildi. Ekuban, geçen sezon 4 ila 9'uncu hafta arasında ayak parmağı kırıldığı için oynamamış; 21, 22 ve 29. haftalarda da sakatlanıp görev almamıştı. Ekuban'ın durumu bugünkü MR sonrasında netleşecek.