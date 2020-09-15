Fırtına'ya bir kötü haber de Caleb Ekuban'dan geldi. Beşiktaş ile oynanan mücadelenin ardından kasık bölgesinde ağrıları olan 26 yaşındaki Ganalı forvetin bugün MR'ının çekileceği öğrenildi. Ekuban, geçen sezon 4 ila 9'uncu hafta arasında ayak parmağı kırıldığı için oynamamış; 21, 22 ve 29. haftalarda da sakatlanıp görev almamıştı. Ekuban'ın durumu bugünkü MR sonrasında netleşecek.
Ekuban MR’a giriyor
Fırtına'ya bir kötü haber de Caleb Ekuban'dan geldi. Beşiktaş ile oynanan mücadelenin ardından kasık bölgesinde ağrıları olan 26 yaşındaki Ganalı forvetin bugün MR'ının çekileceği öğrenildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 00:11 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50