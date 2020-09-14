Fırtına'nın stoperi Gaston Campi, rakibin geldiği ilk atakta golü bulduğunu söyledi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:19Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Fırtına'nın stoperi Gaston Campi, rakibin geldiği ilk atakta golü bulduğunu söyledi. Arjantinli futbolcu, "İlk yarının hakimi bizdik. Rakibimiz kalemize bir defa gelebildi, o da gol oldu. Kırmızı karttan sonra rakibimiz için elbette kolay maç oldu. Gelen ve gidenler oldu, uyum sürecindeyiz. Artık diğer maçlara odaklanmalıyız" diye konuştu.