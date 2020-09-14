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Uyum sürecindeyiz

Fırtına'nın stoperi , rakibin geldiği ilk atakta golü bulduğunu söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:19 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Uyum sürecindeyiz
Fırtına'nın stoperi , rakibin geldiği ilk atakta golü bulduğunu söyledi. Arjantinli futbolcu, "İlk yarının hakimi bizdik. Rakibimiz kalemize bir defa gelebildi, o da gol oldu. Kırmızı karttan sonra rakibimiz için elbette kolay maç oldu. Gelen ve gidenler oldu, uyum sürecindeyiz. Artık diğer maçlara odaklanmalıyız" diye konuştu.