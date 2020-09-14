Dev seri bitti

Geçen sezon Üç Büyükler’e yenilmeyen Trabzonspor, bu istatistiği ilk hafta kaybetti. Fırtına, 4 yıl sonra evindeki açılış maçını yitirdi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:21Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Geçen sezonun lig ikincisi ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor bu yıla istediği gibi başlayamadı. Bordo-mavililer geçen sezon Üç Büyükler'in hiçbirine yenilmeyerek 35 yıl sonra bir ilki başarmıştı. 1983-84 sezonunda rakiplerine karşı aldığı 3 galibiyet, 3 beraberliği tekrarlayan bordo-mavililer, 2020-21 sezonunun ilk haftasında bu istatistiği kaybetti. Fırtına ayrıca 4 sezon sonra ilk hafta maçını kaybetti. Trabzonspor, 2008-09'da Ankaraspor'u 2-0, 2015-16'da Bursa'yı 1-0, 2016-17'de Kasımpaşa'yı 2-0 ve 2017-18'de Konya'yı 2-1 yenmişti.