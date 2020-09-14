Sörloth çıkmazı

Trabzonspor, kulübünden izinsiz olarak ülkesinde kalan ve belirlenen tarihlerde Trabzon'a dönmeyen Norveçli oyuncu Alexander Sörloth'un geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor. Leipzig ile Sörloth için uzun zamandır görüşme halinde olan bordo-mavililer, son yapılan 24 milyon euro net + 6 milyon euro bonuslar içeren teklife sıcak bakıyor. Ancak bu tekliflerden haberdar olan oyuncunun kiralandığı kulüp Crystal Palace ise "Bizim onayımız ve çıkarlarımız olmadan bu transferin gerçekleşme ihtimali yok. Biz de belirlenen bonservis ücretinin yarısını istiyoruz" deyince görüşmeler sekteye uğradı.

Trabzonspor, İngiliz ekibi Crystal Palace'nin bu talebine olumsuz yanıt verirken, "Biz, 15 milyon euro net ücret kazanmadan bu transferin gerçekleşmesine onay vermeyiz. Ancak bunun üzerine ödenecek olan rakamı size verebiliriz. Ayrıca bonuslar da kulübümüze ait olacaktır" yanıtını verdi. Oyuncunun transferini gerçekleştirmeyi çok isteyen Leipzig kulübü; Trabzonspor ile Crystal Palace arasında yaşanan çekişmede beklemeye çekilirken, Alman ekibinin teknik direktörü Nagelsmann'ın sürekli olarak Alexander Sörloth ile iletişim halinde olduğu da öğrenildi.

MOU PEŞİNDE

Alexander Sörloth için bir açıklama da Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho'dan geldi. Mourinho, Norveçli golcü için , "Sörloth hala Trabzonspor'un oyuncusu. Bunu tartışmayacağım ancak başkan eğer görüştüğümüzü söylerse, ben bunun doğru olmadığını söylemem. Bir santrfora ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

GİTMEK İSTİYOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Norveçli forvetle ilgili "Sörloth gitmek istiyor. Fakat ayrılmak isteyen her oyuncuya, hemen 'tamam' diyecek değiliz. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz, bu transferde hak sahibiyiz. Trabzonspor'un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz" diye konuştu.

BABA SÖRLOTH: TEMASTA DEĞİLİM

Norveçli forvet Sörloth'un babası, yıldız oyuncunun transferiyle ilgili konuştu. Norveç kanalı TV2'ye bağlanan ve oğlunun geleceğine dair kritik açıklamalarda bulunan Baba Goran Sörloth, "Resmi belgeleri görene kadar bir şey söyleyemem. Bu süreçte aktif rol oynamadığımı bilin, oğlumla temasta değilim" yorumunu yaptı.