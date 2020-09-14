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Flavio sınıfta kaldı

'da yeni transferlerden sadece ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:15 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Flavio sınıfta kaldı
'da yeni transferlerden sadece ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Abdulkadir Parmak ile savunmanın önünde forma giydi. Brezilyalı futbolcu, 43'te Bernard Mensah'ı formasını arkadan çektiği için sarı kart gördü. 63. dakikada ise korner kullanırken Atiba'ya sarıldığı gerekçesiyle penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarıdan atıldı. Flavio sahada kaldığı 63 dakikada 37 pas atarken yüzde 91.9 isabet sağladı. 12 ikili mücadelenin yarısını kaybeden Flavio, 4 tane top kapabildi.