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10 Eylül 2020, Perşembe
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Lisans için geri sayım

Lisans için geri sayım

devinde, derbisine az bir zaman kala yeni transferler Marlon ve Flavio'nun lisansları henüz çıkartılamadı.

İki oyuncunun da tüm evraklarının hazır olduğu ancak harcama limitleri nedeniyle henüz gerekli işlemlerin tamamlanamadığı ifade edildi. Bu nedenle kadrodan Da Costa başta olmak üzere bazı isimleri göndermek için yoğun mesai harcayan bordo-mavililerin, yarın 'na maçıyla ilgili son listeyi teslim etmesi bekleniyor.
  1. 10.9.2020
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