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10 Eylül 2020, Perşembe
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ısrarı

Alpaslan Öztürk ısrarı

Yeni sezon öncesi takviyelerini sürdüren bordo-mavililer, 'nin başarılı stoperi için ısrarcı…

Geçtiğimiz sezon ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve ligde çıktığı 24 maçta 7 gol atan 27 yaşındaki oyuncu için , ile masaya oturacak.

Adı bir dönem ile de anılan Öztürk için bordo-mavili takımın Göztepe'nin kapısını çalacağı ve resmi girişimlere başlayacağı belirtiliyor. 2018 yılında Göztepe'ye olan Öztürk'ün, İzmir ekibiyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.

  1. 10.9.2020
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