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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

'in sözleşmesini feshetti!

Trabzonspor Nemanja Andusic'in sözleşmesini feshetti!

ekiplerinden , geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren ’in sözleşmesinin feshedildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren 'da bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren 'in sözleşmesinin 50 bin Euro karşılığında feshedildiğini 'a bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile Şirketimiz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. 50.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.

  1. 20.08.2020
  2. Güncelleme: 20.08.2020 12:30
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