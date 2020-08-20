Trabzonspor Nemanja Andusic'in sözleşmesini feshetti!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Balıkesirspor'da kiralık olarak geçiren Nemanja Andusic’in sözleşmesinin feshedildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonu Balıkesirspor'da kiralık olarak geçiren Nemanja Andusic'in sözleşmesinin 50 bin Euro karşılığında feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile Şirketimiz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. 50.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.
- 20.08.2020
- Güncelleme: 20.08.2020 12:30
- Son dakika: Trabzonspor Nemanja Andusic'in sözleşmesini feshetti!
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