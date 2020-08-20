Trabzonspor Nemanja Andusic'in sözleşmesini feshetti!

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonu Balıkesirspor'da kiralık olarak geçiren Nemanja Andusic'in sözleşmesinin 50 bin Euro karşılığında feshedildiğini KAP'a bildirdi.



Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile Şirketimiz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. 50.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.



