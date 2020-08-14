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14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Fırtına'dan flaş hamle! Anlaşma sağlandı

Son dakika: ile prensipte anlaştı

Son dakika: Trabzonspor Jozo Siminoviç ile prensipte anlaştı

Son dakika haberine göre; Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililerde flaş gelişmeler yaşanıyor... Celtic’in Hırvat stoperi ile prensipte anlaştı.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2020-2021 sezonunda şampiyonluk hedefleyen , transferin hızlı takımlarından biri konumunda. Yaz transfer döneminde Trondsen, Plaza ve Marlon'u kadrosuna katan Karadeniz temsilcisi, savunma hattına bir takviye daha yaptı.

TRT Spor'un haberine göre bordo-mavililer, Celtic forması giyen 26 yaşındaki stoper Jozo Simunovic ile anlaştı.

Hırvat savunmacının transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Simunovic, geçtiğimiz sezon 16 maçta 1 gol 1 asistlik katkı yaptı

  1. 14.08.2020
  2. Güncelleme: 14.08.2020 11:43
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