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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Uğurcan an meselesi

Uğurcan an meselesi

ekibi ’un kapısını çaldı ve 22 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 15 pay önerdi. devi ise sonraki satıştan yüzde 20 payda ısrarcı. Anlaşma çok yakın.

Geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan ve 'nda şampiyonluğa ulaşan , bir taraftan takviye yapmak için çalışmalarını tam gaz sürdürürken, diğer yandan da futbolcularına ciddi paralar teklif ediliyor. Performansı ile birçok Avrupa devini peşine takan için dün İngiltere takımı Sheffield United, ekibinin kapısını çaldı. İngilizler ilk etapta 15 milyon euro teklif etti. Ancak Fırtına'nın kurmayları bunu anında reddetti. Leed United ve Brighton kulüplerinin de devrede olduğunu bilen Sheffield yetkilileri, bu kez fiyatı 20 milyon euro'ya çıkardı.

Gün boyu yapılan sıkı pazarlıklar sonrası taraflar 22 milyon euro'da el sıkıştı. Ancak sonraki satıştan verilecek pay konusunda tam bir anlaşma elde edilemedi. Trabzonspor, sonraki satıştan yüzde 20 pay talep ederken, Sheffield ise yüzde 15 önerdi. Bu konuda anlaşma sağlanabilmiş değil. Görüşmelerin devam ettiği dile getiriliyor. Hem Sheffield hem Trabzonspor kurmayları anlaşma olmadığı yönünde bilgiler verdi. Uğurcan'ın durumunun birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

BABASI DOĞRULADI
Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır, bu transfer gelişmesiyle ilgili olarak "Trabzonspor ne karar verirse uyarız. Biz Trabzonsporluyuz. Evet 22 milyon euro civarında bir paranın önerildiğini ve Sheffield ile anlaşmanın yakın olduğunu söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

  1. 8.8.2020
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