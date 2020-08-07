Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır açıklaması - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır açıklaması

'ndan açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır açıklaması

Başkanı , 'ın 'a transferi hakkında konuştu. Ağaoğlu, "Ne yönetimime ne Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var" diyerek Uğurcan'ın takımdan ayrılmasının şu an için söz konusu olmadığını belirtti.

Başkanı , ismi ekibi 'la anılan 'la ilgili konuştu. Ağaoğlu, Spor'a yaptığı açıklamada, "Uğurcan ile az önce konuştum, 'Evladım İngiltere'ye olmuşsun, hayırlı olsun, insan giderken bir veda eder, helallik ister' dedim. O da bana 'Başkanım, alacağınız olsun, haber vermeden beni satmışsınız' dedi. Çıkan haberlere sadece gülüyoruz." ifadesini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu ayrıca, "Ne yönetimime ne Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var. Bu haberleri Trabzonspor'u yıpratmak için yapıyorlar." dedi.

  1. 08.08.2020
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