Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın Sheffield United'a transferi hakkında konuştu. Ağaoğlu, "Ne yönetimime ne Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var" diyerek Uğurcan'ın takımdan ayrılmasının şu an için söz konusu olmadığını belirtti.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ismi İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United'la anılan Uğurcan Çakır'la ilgili konuştu. Ağaoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Uğurcan ile az önce konuştum, 'Evladım İngiltere'ye transfer olmuşsun, hayırlı olsun, insan giderken bir veda eder, helallik ister' dedim. O da bana 'Başkanım, alacağınız olsun, haber vermeden beni satmışsınız' dedi. Çıkan haberlere sadece gülüyoruz." ifadesini kullandı.
Ahmet Ağaoğlu ayrıca, "Ne yönetimime ne Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var. Bu haberleri Trabzonspor'u yıpratmak için yapıyorlar." dedi.
- 08.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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