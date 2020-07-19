CANLI | Trabzonspor 0 - 0 Konyaspor

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Bordo mavililer şu anda 62 puanla 2. sırada bulunuyor ve lider Başakşehir'in olası puan kaybında şampiyonluk şansını son haftaya bırakacak. İttifak Holding Konyaspor ise 33 puanla 14. sırada bulunuyor ve 16. sıradaki Çaykur Rizespor ile 17. sıradaki Kayserispor arasında 1 puan fark var.

TRABZONSPOR - KONYASPOR CANLI

OPTA İSTATİSTİKLERİ

Konyaspor'u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Trabzonspor (1M), tek yenilgisini Ekim 2015'te aldı (1-2).

Trabzonspor'u Süper Lig'de yedi maçtır mağlup edemeyen Konyaspor (3B 4M), son galibiyetini kalesini gole kapattığı son karşılaşmada aldı (Mart 2016'da 2-0).

Konyaspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçında sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Trabzonspor (4G 3B), son karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Süper Lig'de oynadığı son sekiz iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor (5G 3B), bu süreçteki üç beraberliği de son üç karşılaşmada aldı. Bordo mavili ekip tek sezonda daha uzun bir iç saha beraberlik serisini sadece bir kez yaşadı (1979/80 sezonunda 4 maç).

Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmandan puansız dönen Konyaspor, bu sezon üst üste dört dış saha yenilgisi almadı.

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Trabzonspor (27), skor avantajı yakaladığı son beş karşılaşmanın dördünde rakiplerine puan verdi (9).

Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Jose Sosa (3 gol & 1 asist), cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

İç saha maçlarında çektiği son 11 şutun sadece biri gol olan Alexander Sörloth, daha önceki 11 isabetinde rakip fileleri beş kez havalandırmıştı.

Farouk Miya bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu konumunda (8). 2014/15 sonrası dönemde yeşil-beyazlı kulüp adına daha yüksek sayıya ulaşan tek isim Riad Bajic (2016/17'de 17 gol).

Süper Lig'de çıktığı son iki maçta da gol katkısı yapan Ömer Ali Şahiner (1 gol & 1 asist), üç maçlık seriyi en son Şubat-Mart 2016 arasında yaşamıştı (2 gol & 1 asist).