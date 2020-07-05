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05 Temmuz 2020, Pazar
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'a müthiş uğurlama

Trabzonspor'a müthiş uğurlama

Taraftarlar, takımı 'a hareket ederken yalnız bırakmadı. Bordo- mavililer, kafileyi meşalelerle, tezahüratlarla uğurladı. Futbolcuların bu muhteşem uğurlama sonrası bir hayli keyifli oldukları gözlendi.

Taraftarlar, takımı 'a hareket ederken yalnız bırakmadı. Bordo- mavililer, kafileyi meşalelerle, tezahüratlarla uğurladı. Futbolcuların bu muhteşem uğurlama sonrası bir hayli keyifli oldukları gözlendi.

ŞEHİR BORDO-MAVİ
'da tüm şehir şampiyonluk için kenetlendi. Belediye kaldırımları bordo- mavi renklere boyadı. Taraftarlar, belediyenin bu uygulamasını çok beğendi.

  1. 5.7.2020
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