Trabzonspor'a müthiş uğurlama

Taraftarlar, takımı İstanbul'a hareket ederken yalnız bırakmadı. Bordo- mavililer, kafileyi meşalelerle, tezahüratlarla uğurladı. Futbolcuların bu muhteşem uğurlama sonrası bir hayli keyifli oldukları gözlendi.



ŞEHİR BORDO-MAVİ

Trabzon'da tüm şehir şampiyonluk için kenetlendi. Belediye kaldırımları bordo- mavi renklere boyadı. Taraftarlar, belediyenin bu uygulamasını çok beğendi.